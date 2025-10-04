Violenza sessuale finisce in carcere il 69enne ai domiciliari | la polizia lo rintraccia in ospedale

La polizia di Stato di Como ha arrestato un uomo di 69 anni residente a Mariano Comense, già ai domiciliari per violenza sessuale. I fatti risalgono al 2023 e riguardano almeno tre episodi avvenuti ad Anzano del Parco.Dopo la sentenza definitiva, la Corte d’appello di Milano ha disposto per lui. 🔗 Leggi su Quicomo.it

