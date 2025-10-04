Violenza sessuale e rapina a San Damaso | arrestato ventenne grazie a indagini scientifiche e telefoniche

Nel pomeriggio del 3 ottobre 2025, la Squadra Mobile di Modena ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un ventenne italiano di origine marocchina, gravemente indiziato dei reati di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Arrestato 20enne per la violenza sessuale e la rapina ai danni di una donna lo scorso 19 agosto a San Damaso, vicino alle Casse di espansione del fiume Panaro - Nel pomeriggio del 3 ottobre, la Squadra Mobile di Modena ha eseguito l‘ordinanza cautelare di custodia in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica e emessa dal Tribunale loc ale, nei confron ... Da sassuolo2000.it