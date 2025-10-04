Violenza sessuale al parco di Modena | arrestato 20enne incastrato dalle impronte

Un giovane di 20 anni arrestato a Modena per violenza sessuale, rapina e lesioni aggravate ai danni di una donna. Indagini rapide e prove decisive. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale al parco di Modena: arrestato 20enne, incastrato dalle impronte

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale

