Violenza sessuale al parco di Modena | arrestato 20enne incastrato dalle impronte

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni arrestato a Modena per violenza sessuale, rapina e lesioni aggravate ai danni di una donna. Indagini rapide e prove decisive. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

violenza sessuale al parco di modena arrestato 20enne incastrato dalle impronte

© Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale al parco di Modena: arrestato 20enne, incastrato dalle impronte

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale

Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne

Violenza sessuale su una 18enne a San Zenone, Sangare resta in cella: “Pericoloso e senza autocontrollo”. Lo denunciò pure la ex

Collega accusato di violenza sessuale: “Ha tentato di baciarmi in bagno”

violenza sessuale parco modenaViolenza sessuale al parco di Modena: arrestato 20enne, incastrato dalle impronte - Un giovane di 20 anni arrestato a Modena per violenza sessuale, rapina e lesioni aggravate ai danni di una donna. Scrive virgilio.it

violenza sessuale parco modenaModena, aggredita sulla pista ciclabile, legata con una corda e violentata: «Arrestato un ventenne insospettabile, più volte è tornato in quel posto» - Una donna di 50 anni è stata vittima della violenza sessuale: l'aggressore prima la spintonata e poi trascinata in un punto isolato prima di legale. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Parco Modena