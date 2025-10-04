Violenza sessuale a una 14enne in carcere l' ospite di famiglia a Prato
Arrestato per violenza sessuale aggravata a una 14enne un uomo che era ospite in casa della famiglia della ragazzina, a Prato. L’arrestato, spiega la procura, è un cinese di 48 anni che avrebbe imposto atti sessuali alla ragazzina almeno cinque volte dal giugno scorso. Il 48enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e ha ammesso i fatti - così riporta sempre il procuratore Luca Tescaroli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
