Como, 4 ottobre 2025 – Nella mattina di ieri, venerdì 3 ottobre, la polizia di Stato di Como ha arrestato un 69enne italiano di Mariano Comense, già sottoposto agli arresti domiciliari per violenza sessuale, reato aggravato dalla continuazione e commesso in almeno tre episodi, accertati nel 2023 ad Anzano del Parco, sempre in provincia di Como Dopo la sentenza definitiva, la Corte d'Appello di Milano ha disposto nei suoi confronti il carcere. Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere Ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Como, dopo alcuni accertamenti, lo hanno rintracciato e arrestato presso una struttura sanitaria dove l'uomo era ricoverato per esami clinici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza sessuale, 69enne arrestato a Mariano Comense