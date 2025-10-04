Milano, 4 ottobre 2025 – Una indagine condotta dal Codacons ha analizzato i proventi dei comuni italiani derivanti da violazioni stradali. Dai dati forniti dall’associazione è emerso che il nuovo Codice della strada e le novità in tema di autovelox non hanno fermato le multe stradali, che nei primi 9 mesi del 2025 hanno fatto incassare agli enti locali 1,25 miliardi di euro in totale. Entrate da violazioni stradali. Tra gennaio e settembre le entrate derivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada ammontano in Italia a un totale di 1.253.283.834 euro, ha sottolineato l'associazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violazioni stradali, la regione più multata? La Lombardia. Il “primato” di Milano (che stacca di netto Roma)