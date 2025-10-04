Vinci | fuga di gas strada chiusa Disagi per le famiglie
I vigili del fuoco hanno provveduto a tappare provvisoriamente la perdita in attesa dell’arrivo dei tecnici della manutenzione della rete L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: vinci - fuga
Tiziana Vinci uccisa dall'ex marito Umberto Efeso, i vocali dell'orrore e il messaggio alla collega: «La mia vita è finita». Cosa ha fatto durante la fuga
Parma, carta di credito rubata viene usata per comprare Gratta e Vinci: fermato 25enne dopo la fuga in centro
Rottura della condotta nel cantiere stradale provoca una fuga di gas e un incendio in via Da Vinci [VIDEO]
Una fuga di gas, poi un principio di incendio, entrambi causati in maniera accidentale dalle operazioni di scavo per la posa di una condotta idrica: è quanto accaduto nel pomeriggio in via Leonardo Da Vinci a Pescara GUARDA IL VIDEO ---> https://shorturl.at/ - facebook.com Vai su Facebook
Fuga di gas a Vinci: intervento tempestivo dei vigili del fuoco - Nella prima mattina di oggi, intorno alle ore 08:00, una fuga di gas metano ha destato allarme nel comune di Vinci, in Via Provinciale di Mercatale. Come scrive gonews.it
Fuga di gas, strada chiusa e residenti evacuati - Il Comune: "Invitiamo a non mettersi in viaggio da e per la Val di Bisenzio se non strettamente necessario" ... Scrive toscanamedianews.it