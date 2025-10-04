L’ex head writer della WWE, Vince Russo, ha recentemente speso grandi parole per Chelsea Green. La 34enne è oggi uno dei personaggi più amati di SmackDown. Dopo una crescita costante, Chelsea è diventata la prima Campionessa degli Stati Uniti nella divisione femminile. Tuttavia, il suo regno è durato poco: ha infatti perso il titolo contro Zelina Vega. Nonostante ciò, è riuscita a restare rilevante grazie all’aiuto di Alba Fyre e Piper Niven. Insieme formano The Secret Hervice, una delle fazioni più divertenti e seguite dello show. Chelsea Green riceve grandi elogi da Russo per la sua performance a SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Vince Russo elogia Chelsea Green: "È troppo brava per la WWE"