Vince Russo elogia Chelsea Green | È troppo brava per la WWE

Zonawrestling.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex head writer della WWE, Vince Russo, ha recentemente speso grandi parole per Chelsea Green. La 34enne è oggi uno dei personaggi più amati di  SmackDown. Dopo una crescita costante, Chelsea è diventata la prima Campionessa degli Stati Uniti nella divisione femminile. Tuttavia, il suo regno è durato poco: ha infatti perso il titolo contro Zelina Vega. Nonostante ciò, è riuscita a restare rilevante grazie all’aiuto di Alba Fyre e Piper Niven. Insieme formano  The Secret Hervice, una delle fazioni più divertenti e seguite dello show. Chelsea Green riceve grandi elogi da Russo per la sua performance a SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

