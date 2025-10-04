Monza, 4 ottobre 2025 – Prima sottrae del denaro all’ex convivente, poi la prende a schiaffi e pugni: 27enne arrestato dai carabinieri di Vimercate. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, già sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria per fatti precedenti, si trovava ospite a casa dell'ex convivente a Vimercate. E, a un certo punto, approfittando di un momento di distrazione della donna, ha sottotratto dal suo portafoglio 110 euro. Scoperto il furto, la vittima ha chiuso l’uomo in casa impedendogli di allontanarsi. Il 27enne ha così contattato il numero unico di emergenza, tentando verosimilmente di rovesciare l'accaduto a proprio favore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vimercate, pugni e schiaffi alla ex compagna che rivuole i 110 euro rubati: arrestato