Villetta di quartiere consegnata alla città Napoletano | Nuovo punto di riferimento per famiglie e bambini

Casertanews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dopo mesi di attesa e interventi necessari, oggi possiamo finalmente annunciare che la villetta di Piazza Vetrano viene consegnata alla città e sarà aperta ai cittadini”. Lo annuncia l'ex consigliere comunale Pasquale Napoletano che nei mesi scorsi aveva sollevato il caso delle attrezzature. 🔗 Leggi su Casertanews.it

