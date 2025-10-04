Villetta di quartiere consegnata alla città Napoletano | Nuovo punto di riferimento per famiglie e bambini
“Dopo mesi di attesa e interventi necessari, oggi possiamo finalmente annunciare che la villetta di Piazza Vetrano viene consegnata alla città e sarà aperta ai cittadini”. Lo annuncia l'ex consigliere comunale Pasquale Napoletano che nei mesi scorsi aveva sollevato il caso delle attrezzature. 🔗 Leggi su Casertanews.it
