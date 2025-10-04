villa bozzolo un viaggio nella ceramica

Mostra mercato, dimostrazioni, laboratori e visite guidate: questo fine settimana Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno ospita per la prima volta " Ceramica ", evento che coinvolge una selezione di artigiani, artisti e collezionisti con una proposta di creazioni di artigianato contemporaneo e pezzi di antiquariato tra sculture, complementi d’arredo e oggetti d’uso quotidiano. Oggi e domani si terranno dimostrazioni di tecniche e lavorazioni della ceramica in sessioni di tornio, rifinitura e smaltatura e laboratori tematici per adulti e bambini di modellazione, decorazione e pittura su ceramica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

