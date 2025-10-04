Vigilia di Salernitana-Cavese la promessa di Raffaele | Daremo il massimo
La vittoria del Latina, nell'anticipo contro il Benevento, dà una spinta in più alla Salernitana. Se i granata battono la Cavese domani (ore 14.30) nel derby, sono i primi della classe con tre punti di vantaggio sui sanniti. Tra le premesse e le certezze, però, c'è di mezzo la Cavese in una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: vigilia - salernitana
E' la vigilia di Salernitana-Siracusa, la speranza di Raffaele: "Una gioia alla città"
Salernitana, vigilia contro l’Atalanta u23: novità di formazione per Raffaele
Vigilia di Casarano-Salernitana, queste le probabili formazioni, l'orario e dove vederla in tv. Assenze pesanti in casa granata - facebook.com Vai su Facebook
SALERNITANA, LA CARICA DEI TIFOSI E’ già vigilia di campionato per la Salernitana. Dopo la vittoria di domenica a Giugliano, i granata pensano al prossimo... - X Vai su X
Vigilia di Salernitana-Cavese, la promessa di Raffaele: "Daremo il massimo" - Sugli spalti dello stadio Arechi ci saranno 15mila spettatori, record stagionale. Secondo salernotoday.it
Salernitana-Cavese, Raffaele: «Vogliamo tornare a vincere» - Vincere per regalare il derby alla propria gente, ma soprattutto per godersi di nuovo la vetta della classifica in solitaria. Da msn.com