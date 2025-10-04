VIDEO Vandali in azione a Monteluce spaccate le vetrine della ex sanitaria
Vetrine spaccate a Monteluce, con i vandali scatenati contro la ex sanitaria vicino al vecchio ospedale perugino. La segnalazione viene dai residenti che hanno trovato la saracinesca a metà e i chiari segni di vandalismo. Forse il ladro ha anche provato a entrare nei locali, ormai vuoti da tempo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: vandali - azione
Limbiate, vandali in azione a Mombello: devastata la chiesetta che ospitò le nozze delle sorelle di Napoleone
Vandali in azione in alta quota, danneggiati bivacchi e simboli religiosi: “Quello che è accaduto è inqualificabile”
Scritte ingiuriose e danni agli arredi: vandali in azione in piena notte alla scuola Lozer
Bernate Ticino / Cronaca - Vandali in azione al sottopasso della Tangenzialina: distrutti tutti i portalampada. Un gesto inspiegabile, che ha suscitato la ferma condanna da parte del sindaco, Alessio Ottolini, che non ha usato mezzi termini nel commentare l’acc - facebook.com Vai su Facebook
Vandali in azione a Ribera, sassaiola contro scuola e vetri in frantumi https://ift.tt/H5fglXG - X Vai su X