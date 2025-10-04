VIDEO Vandali in azione a Monteluce spaccate le vetrine della ex sanitaria

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vetrine spaccate a Monteluce, con i vandali scatenati contro la ex sanitaria vicino al vecchio ospedale perugino. La segnalazione viene dai residenti che hanno trovato la saracinesca a metà e i chiari segni di vandalismo. Forse il ladro ha anche provato a entrare nei locali, ormai vuoti da tempo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: vandali - azione

video vandali azione monteluceBlitz dei vandali a Monteluce. Vetrine ridotte in frantumi - Non è chiaro se si tratti di un tentativo di furto o dell’azione di teppisti. msn.com scrive

