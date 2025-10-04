VIDEO San Francesco Giorgia Meloni ad Assisi | La pace si costruisce con ragionevolezza
In una giornata carica di significato simbolico, la premier Giorgia Meloni ha scelto la Basilica di San Francesco per celebrare, per la prima volta da Presidente del Consiglio, il Patrono d’Italia. Un discorso che ha tracciato un parallelo tra l’attualità politica, nazionale e internazionale, e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: francesco - giorgia
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
L'11 settembre al via X Factor 2025: confermatissima Giorgia, entra Francesco Gabbani esce Manuel Agnelli. Tutte le novità
Giorgia Meloni scalda il centrodestra marchigiano: «Mi date energia ed entusiasmo. Fidatevi di Francesco Acquaroli»
Francesco Acquaroli confermato governatore delle Marche. Giorgia Meloni exploit nell’urna: Fratelli d’Italia è il primo partito. Altro che «Ohio» e spallata al governo, sinistra ko. E ora tocca alla Calabria: Robero Occhiuto favorito su Pasquale Tridico. - facebook.com Vai su Facebook
Vincono Giorgia e Francesco. Governare bene in Italia e nelle #Marche, evidentemente, conta. Ps. Cosa farà adesso il candidato delle sinistre? Resterà in Regione, dimostrando poca serietà in Europa, oppure resterà nel Parlamento europeo dimostrando poc - X Vai su X
Il presidente del consiglio Giorgia Meloni per le celebrazioni di San Francesco: "Nel solco del suo insegnamento, dobbiamo impegnarci per la pace". Il Video - Una devozione forte, autentica, viscerale che si legge chiaramente sui volti dei tantissimi fedeli che sono qui oggi. Segnala corrieredellumbria.it
Assisi, Meloni contestata: "San Francesco insegnava il rispetto e l'ascolto degli altri" - "Ricordo che San Francesco insegnava anche il rispetto nell'ascolto, nel comprendersi, nel capire le ragioni degli altri". repubblica.it scrive