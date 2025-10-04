VIDEO San Francesco Giorgia Meloni ad Assisi | La pace si costruisce con ragionevolezza

In una giornata carica di significato simbolico, la premier Giorgia Meloni ha scelto la Basilica di San Francesco per celebrare, per la prima volta da Presidente del Consiglio, il Patrono d’Italia. Un discorso che ha tracciato un parallelo tra l’attualità politica, nazionale e internazionale, e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it