VIDEO San Francesco Giorgia Meloni ad Assisi | La pace si costruisce con ragionevolezza

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata carica di significato simbolico, la premier Giorgia Meloni ha scelto la Basilica di San Francesco per celebrare, per la prima volta da Presidente del Consiglio, il Patrono d’Italia. Un discorso che ha tracciato un parallelo tra l’attualità politica, nazionale e internazionale, e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

video san francesco giorgiaIl presidente del consiglio Giorgia Meloni per le celebrazioni di San Francesco: "Nel solco del suo insegnamento, dobbiamo impegnarci per la pace". Il Video - Una devozione forte, autentica, viscerale che si legge chiaramente sui volti dei tantissimi fedeli che sono qui oggi. Segnala corrieredellumbria.it

video san francesco giorgiaAssisi, Meloni contestata: "San Francesco insegnava il rispetto e l'ascolto degli altri" - "Ricordo che San Francesco insegnava anche il rispetto nell'ascolto, nel comprendersi, nel capire le ragioni degli altri". repubblica.it scrive

