VIDEO San Francesco Giorgia Meloni ad Assisi | La pace si costruisce con ragionevolezza

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata carica di significato simbolico, la premier Giorgia Meloni ha scelto la Basilica di San Francesco per celebrare, per la prima volta da Presidente del Consiglio, il Patrono d’Italia. Un discorso che ha tracciato un parallelo tra l’attualità politica, nazionale e internazionale, e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesco - giorgia

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

L'11 settembre al via X Factor 2025: confermatissima Giorgia, entra Francesco Gabbani esce Manuel Agnelli. Tutte le novità

Giorgia Meloni scalda il centrodestra marchigiano: «Mi date energia ed entusiasmo. Fidatevi di Francesco Acquaroli»

video san francesco giorgiaAssisi, Giorgia Meloni ai contestatori: “Ricordo che San Francesco insegnava anche il rispetto nell’ascolto” VIDEO - Ad Assisi per la festa di San Francesco, Giorgia Meloni è stata fischiata all’inizio del suo intervento. Si legge su blitzquotidiano.it

video san francesco giorgiaMeloni ad Assisi: San Francesco stato un uomo di pace estremo, ma non estremista - San Francesco è una delle figure identitarie più importanti della nostra storia, forse la principale". ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Video San Francesco Giorgia