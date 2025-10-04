Tempo di lettura: 2 minuti Un dolore ancora fresco e difficilmente una ferita del genere si può rimarginare. La perdita di Diego Forgione non ha lasciato un vuoto solo nei più cari ma in una valle intera che ha vissuto la storia di questo sfortunato 41enne di Vitulano in maniera intensa. Una partita amatoriale a Rotondi è stata la sua ultima manifestazione in vita, su un campo di calcio e con un pallone tra i piedi, prima che un malore lo strappasse alla famiglia, alla moglie e alla figlia di appena cinque anni. Tutto troppo fresco, tutto troppo veloce per essere metabolizzato. Un ricordo che non può essere cancellato, anzi deve essere tenuto in vita proprio attraverso il pallone e il campo di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO/ Primo memorial 'Diego Forgione': un ricordo che non si può cancellare