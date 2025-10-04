VIDEO | Manifestazione contro il sindaco Stefano Bandecchi | Terni è migliore di chi la governa

Manifestazione unitaria a Terni contro il sindaco e presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, organizzata da PD, M5S, Alleanza Verdi-Sinistra, Rifondazione Comunista e Partito Socialista. L’iniziativa, nata in risposta alle recenti vicende che lo hanno coinvolto, è partita da piazza della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: manifestazione - sindaco

