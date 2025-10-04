VIDEO | Aggredì e derubò una ciclista sul percorso ‘Vivi Natura’ | arrestato grazie alle celle telefoniche
I fatti risalgono al 19 agosto scorso, quando una donna, mentre percorreva in bicicletta il tracciato “Vivi Natura” nella zona delle Casse di espansione del fiume Panaro a San Damaso, è stata improvvisamente spintonata e aggredita dal giovane. L’uomo l’ha trascinata in un punto isolato, legandole. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
