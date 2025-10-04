Vicenza nell' officina del papà dell' Alpenscooter
Nel 1972, Giulio Pozza, 90enne di Recoaro Terme (Vicenza), ha brevettato l'Alpenscooter. Fu lui a costruire per gli alpini l'antenato delle motoslitte. Il suo mezzo partecipò alla prima spedizione italiana in Antartide del 1977. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Vicenza, pulmino precipita nell’Agno: 8 feriti, alcuni sono ragazzi con disabilità
Deciso l'abbattimento di un pino nell'area verde di via Vicenza: "E' a rischio caduta"
Cortei e proteste in provincia. A Vicenza bloccato il casello dell'A4, a Thiene dell'A31. Studenti in azione nell'Alto Vicentino, a Bassano e a Montecchio Maggiore - facebook.com Vai su Facebook
Officina Stellare, nasce il nuovo impianto dedicato alla comunicazione spaziale in società con l’americana Skyloom Global - La fabbrica nel vicentino servirà a «ridefinire le comunicazioni ottiche nei settori civile e militare europei». Secondo corrieredelveneto.corriere.it
