Vicenza nell' officina del papà dell' Alpenscooter

Nel 1972, Giulio Pozza, 90enne di Recoaro Terme (Vicenza), ha brevettato l'Alpenscooter. Fu lui a costruire per gli alpini l'antenato delle motoslitte. Il suo mezzo partecipò alla prima spedizione italiana in Antartide del 1977. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Vicenza, nell'officina del papà dell'Alpenscooter

