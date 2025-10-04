Viareggio la sala stampa dello stadio intitolata ad Arturo Maffei Oggi la cerimonia con proiezione del docufilm della Nazione
Viareggio, 4 ottobre 2025 – Un’altra giornata di festa per lo sport viareggino e non solo. Stamani, alle 12, la sala stampa dello Stadio dei Pini sarà intitolata ad Arturo Maffei, gloria dello sport viareggino e nazionale. A deciderlo è stato il Comune di Viareggio. Nell’occasione verrà anche proiettato il docunentario della “Nazione“ dedicato al grande atleta. Si tratta di “A un centimetro dal sogno“. Il documentario, realizzato da Roberto Davide Papini (con riprese e montaggio di Michele Coppini) per La Nazione, racconta la vita e la carriera sportiva del grande campione del salto in lungo che sfiorò il podio alle Olimpiadi di Berlino nel 1936 in una delle gare vinte e dominate da Jesse Owens. 🔗 Leggi su Lanazione.it
