Viareggio e la medicina di prossimità Il Comune e la proposta dell’ospedale virtuale

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viareggio, 4 ottobre 2025 –  La centralità delle relazioni di cura per la salute dei cittadini; la leva strategica della prevenzione per la sostenibilità del sistema delle terapie ospedaliere e di prossimità; l’integrazione e la sinergia tra ospedale e territorio per andare oltre la frammentazione dei percorsi di assistenza. E ancora il coinvolgimento emotivo e attivo del paziente nell’approccio partecipativo alla medicina e all’assistenza, passando per i ruolo cruciale che ha la comunicazione. Questi sono i temi che ieri mattina sono stati affrontati nell’apertura della prima giornata della Festa della Salute al Principino Eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

viareggio e la medicina di prossimit224 il comune e la proposta dell8217ospedale virtuale

© Lanazione.it - Viareggio e la medicina di prossimità. Il Comune e la proposta dell’ospedale virtuale

In questa notizia si parla di: viareggio - medicina

Sanità e partecipazione, il Festival della Salute a Viareggio - A Viareggio torna la Festa della Salute: il centro congressi Principino Eventi ospita la seconda edizione del festival promosso dal Comune e da Motore Sanità. Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Viareggio Medicina Prossimit224 Comune