Viali esalta i ’suoi’ giovani bianconeri | Bello vedere Shpendi Berti e Ciofi fin qui

Di fatto è l’allenatore che ha portato il primo Cesena Fc alla salvezza fra i professionisti. Il tecnico che ha guidato il cavalluccio post fallimento ai playoff per la B e che, di fatto, ha gettato le basi del Cesena di oggi. Ma è stato anche l’allenatore della Reggiana. E quindi chi meglio di William Viali per leggere le carte del match? Mister Viali, che partita sarà il derby? "Sarà un match tosto, fra due squadra ostiche". I bianconeri? "Il Cesena, al di là della grande partenza, quando gioca in casa è sempre complicato per l’avversario. La qualità della squadra è alta e l’atmosfera del Manuzzi è davvero trascinante e fantastica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

