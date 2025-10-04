Viale Tunisia intervengono per impedire imbrattamento muri | agenti aggrediti da 13 persone
Milano, 4 ottobre 2025 – Intorno alle 4 di notte alcuni ragazzi e ragazze (tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni) sono stati arrestati in viale Tunisia, non lontano dalla stazione Centrale di Milano, dove gli agenti di Polizia sono intervenuti in seguito alla segnalazione relativa alla presenza di cinque persone che stavano imbrattando un muro in zona. Al loro arrivo gli agenti sono stati aggrediti da tredici persone, italiani di seconda generazione. L’aggressione è avvenuta all'interno di un bar, dove il gruppo nel frattempo era entrato per unirsi ad alcuni amici. I tredici sono stati tutti arrestati per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
