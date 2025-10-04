Viale D’Annunzio ripartono i lavori di riqualificazione dei marciapiedi
Dopo l’interruzione estiva riprendono, da lunedì 6 ottobre, i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di viale D’Annunzio, progetto che comprenderà complessivamente il tratto lato mare tra il porto canale e piazzale Azzarita. L’intervento mira a migliorare la sicurezza pedonale e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
L'ex consigliere di circoscrizione Taraborrelli: "In viale Luisa d'Annunzio tutto secco e a rischio incendio" [FOTO]
Addio a Roberto Gentile, titolare dello storico American Bar di viale d'Annunzio
Nuovo ponte per viale D’Annunzio. Lavori al via dopo l’estate per un costo di 2,5 milioni di euro
