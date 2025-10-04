Viale D’Annunzio ripartono i lavori di riqualificazione dei marciapiedi
Dopo l’interruzione estiva riprendono, da lunedì 6 ottobre, i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di viale D’Annunzio, progetto che comprenderà complessivamente il tratto lato mare tra il porto canale e piazzale Azzarita. L’intervento mira a migliorare la sicurezza pedonale e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: viale - annunzio
L'ex consigliere di circoscrizione Taraborrelli: "In viale Luisa d'Annunzio tutto secco e a rischio incendio" [FOTO]
Addio a Roberto Gentile, titolare dello storico American Bar di viale d'Annunzio
Nuovo ponte per viale D’Annunzio. Lavori al via dopo l’estate per un costo di 2,5 milioni di euro
Alberi affetti da cancro colorato su viale D'Annunzio: necessaria la rimozione https://ift.tt/N5VbLjf https://ift.tt/P4OQpIT - X Vai su X
26 Settembre, che spettacolo Hotel Mignon in viale D'Annunzio 143 a Riccione in prima linea sul mare, vi aspettiamo • • • Riccione, Lungomare D'Annunzio 143 ? [email protected] +39 380-1333480 +39 0541-642016 www.h - facebook.com Vai su Facebook
Riccione, viale D'Annunzio: riprendono i lavori di riqualificazione dei marciapiedi - Dopo l’interruzione estiva riprendono, da lunedì 6 ottobre, i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di viale D’Annunzio, progetto che comprenderà complessivamente il tratto lato mare tra il porto ... Riporta altarimini.it
Ripartono i lavori per i marciapiedi - Dopo l’interruzione estiva riprenderanno domani i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di viale D’Annunzio, progetto che comprenderà complessivamente il ... Si legge su msn.com