Viaggio alla scoperta della Bosnia Erzegovina
Le prime luci dell'alba tingono di rosa i minareti di Sarajevo, mentre il richiamo del muezzin si mescola al suono delle campane delle chiese ortodosse e cattoliche. Questa è la magia della capitale bosniaca: una sinfonia di culture che per secoli hanno saputo convivere, nonostante le ferite del passato recente. Camminando per Baš?aršija, il quartiere ottomano della città, si respira ancora l'atmosfera delle antiche carovane che attraversavano i Balcani. Le botteghe artigiane espongono oggetti in rame martellato, mentre il profumo del börek appena sfornato si diffonde tra i vicoli acciottolati.
