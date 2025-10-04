Viaggi di istruzione | novità con un modello di circolare già pronto all’uso + Guida aggiornata per la loro gestione

I viaggi di istruzione rappresentano uno dei momenti più significativi della progettazione educativa di una scuola. Non si tratta soltanto di "gite" o occasioni di svago, ma di autentiche esperienze formative che contribuiscono alla crescita culturale, sociale e civile degli studenti. La scuola, come comunità educante, ha il compito di garantire che ogni attività proposta,

Viaggi d’istruzione pagati dalla scuola, al Montessori un fondo per gli studenti che non possono permetterseli

Viaggi d’istruzione e nuovo Codice degli appalti: le scuole in attesa di istruzioni operative

Viaggi di Istruzione, per gli appalti il 70% peserà sulla sicurezza e non sul risparmio. Come cambia

Consip avvia la prima gara per viaggi d’istruzione e stage linguistici sopra i 140mila euro di spesa: si risparmia tempo e riduce la burocrazia - Consip ha avviato la prima gara nazionale dedicata agli istituti scolastici per gli acquisti dei servizi di programmazione, organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e degli stage linguistici ... Riporta tecnicadellascuola.it

Viaggi d’istruzione, arriva il salva-gite: dall'Anac deroga di sei mesi per gestire affidamenti - L'autorità anticorruzione Anac ha deciso un'ulteriore deroga di sei mesi per le scuole per qualificarsi e gestire gli affidamenti di Gite scolastiche e viaggi d'istruzione secondo le nuove regole ... Secondo ilsole24ore.com