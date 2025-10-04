Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo anulare cogenest è nata la Roma Fiumicino e tra Laurentina e la diramazione Roma Sud interna invece auto in coda tra calcio e Salaria è più avanti tra Tiburtina Appia sulle consolari si segnalano code sulla Flaminia tra via dei Due Ponti raccordo anulare In quest'ultima sezione E bravi rallentamenti sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio in uscita da Roma e gli eventi è in fase di conclusione la manifestazione in centro sono ancora arrivate le 30 linee bus sono ancora chiuse le stazioni di San Giovanni a mano della metro al Colosseo e Circo Massimo della metro B mentre è stata riaperta la stazione di Piramide per la fiera del fumetto del Romics che si concluderà domani sarà tipo un potenziamento del servizio dei treni sulla fl1 con 22 treni più che effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino aeroporto da Dario Antonini a San infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo appuntamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 20:25