Astral infomobilità salute per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare coglioni esterna tra la Roma Fiumicino e tra Laurentina la diramazione Roma Sud interna invece auto in coda tra casse Salaria è più avanti tra Tiburtina e Appia sulle consolari Sirignano code sulla Flaminia tra il video due punti e raccordo anulare in questa direzione e brevi rallentamenti sulla Casilina Tra l'altro Bella Monaca e finocchio in uscita da Roma e gli eventi vi ricordiamo che da Piazzale Ostiense è iniziata la manifestazione il corteo si sposterà fino a Porta San Giovanni passando per viale Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza del Colosseo via Labicana in via Merulana tutte le strade interessate al corteo resteranno chiuse al traffico fino alle 19 contestualmente sono deviate 30 linee bus e sono state chiuse le stazioni di San Giovanni a Manzoni della metro a Colosseo e Circo Massimo della metro B mentre è stata riaperta la stazione di Piramide Inoltre continua oggi la fiera del fumetto del Romics Pertanto è tipo un potenziamento del servizio di sul fl1 con 12 treni in più nella giornata di oggi è 22 per quella di domani 5 ottobre con i treni che effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino aeroporto da dare Antolini infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 19:10