Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare Code in esterna tra Fiorentina in carreggiata esterna interna invece i rallentamenti altezza Appia e tra Cassia e diramazione Roma nord sulle consolari si segnalano solo brevi rallentamenti sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio è uscita da Ma per gli eventi vi ricordiamo che da Piazzale Ostiense è partita la manifestazione il corteo si sposterà fino a Porta San Giovanni passando per viale della Piramide Cestia piazza Albania a viale Aventino Piazza del Colosseo via Labicana in via Merulana tutte le strade interessate al corteo resteranno chiuse al traffico fino alle ore 19 contestualmente sono deviate 30 linee bus e sono state chiuse le stazioni di San Giovanni e Manzoni della metro a Colosseo Circo Massimo te la metro B mentre è stata riaperta la stazione di Piramide continua Inoltre oggi la fiera del fumetto del Romics Pertanto è attivo un potenziamento del servizio dei treni sulla fl1 con 12 treni più data di oggi e 22 per quella di domani 5 ottobre con i treni che effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino aeroporto da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento sul servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in ... Segnala romadailynews.it
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Secondo romatoday.it