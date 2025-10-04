Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare Code in esterna tra Fiorentina in carreggiata esterna interna invece i rallentamenti altezza Appia e tra Cassia e diramazione Roma nord sulle consolari si segnalano solo brevi rallentamenti sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio è uscita da Ma per gli eventi vi ricordiamo che da Piazzale Ostiense è partita la manifestazione il corteo si sposterà fino a Porta San Giovanni passando per viale della Piramide Cestia piazza Albania a viale Aventino Piazza del Colosseo via Labicana in via Merulana tutte le strade interessate al corteo resteranno chiuse al traffico fino alle ore 19 contestualmente sono deviate 30 linee bus e sono state chiuse le stazioni di San Giovanni e Manzoni della metro a Colosseo Circo Massimo te la metro B mentre è stata riaperta la stazione di Piramide continua Inoltre oggi la fiera del fumetto del Romics Pertanto è attivo un potenziamento del servizio dei treni sulla fl1 con 12 treni più data di oggi e 22 per quella di domani 5 ottobre con i treni che effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Roma Tiburtina fino a Fiumicino aeroporto da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento sul servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 17:25