Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in scena tra Laurentina e Appia permangono comunque code nel medesimo tratto interno invece si segnalano rallentamenti ad altezza Appia sulle consolari brevi rallentamenti sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio in uscita dalle 20 vi ricordiamo che dalle 14:30 a Piazzale Ostiense è iniziata la manifestazione il corteo si sposterà fino a Porta San Giovanni passando per viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza del Colosseo via Labicana e via Merulana tutte le strade interessate al corteo resteranno chiuse al traffico fino alle 19 contestualmente sono deviate 30 linee bus sono state chiuse le stazioni della metro B di Colosseo circo piramide E comunque aperta sulla linea Metromare la stazione di Porta San Paolo continua oggi la fiera del fumetto di aerobics Pertanto è attivo un potenziamento del servizio dei treni sulla fl1 con 12 d'ora in più giornata di oggi è 22 per quella di domani 5 ottobre con i treni che effettueranno tutte le fermate dalla stazione Tiburtina fino a Fiumicino aeroporto

