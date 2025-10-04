Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in scena tra Laurentina e Appia permangono comunque code nel medesimo tratto interno invece si segnalano rallentamenti ad altezza Appia sulle consolari brevi rallentamenti sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e finocchio in uscita dalle 20 vi ricordiamo che dalle 14:30 a Piazzale Ostiense è iniziata la manifestazione il corteo si sposterà fino a Porta San Giovanni passando per viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza del Colosseo via Labicana e via Merulana tutte le strade interessate al corteo resteranno chiuse al traffico fino alle 19 contestualmente sono deviate 30 linee bus sono state chiuse le stazioni della metro B di Colosseo circo piramide E comunque aperta sulla linea Metromare la stazione di Porta San Paolo continua oggi la fiera del fumetto di aerobics Pertanto è attivo un potenziamento del servizio dei treni sulla fl1 con 12 d'ora in più giornata di oggi è 22 per quella di domani 5 ottobre con i treni che effettueranno tutte le fermate dalla stazione Tiburtina fino a Fiumicino aeroporto da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
