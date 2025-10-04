Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cose in carreggiata esterna a causa di un incidente tra Laurentina e Appia in terra invece rallentamenti tra Flaminia Cassia sulle controllare i segni erano solo brevi rallentamenti sulla Casilina tratto Bella Monaca il finocchio in uscita da Roma per gli eventi vediamo che alle 14:30 a Piazzale Ostiense è iniziata la manifestazione il corteo si sposterà fino a Porta San Giovanni passando per viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza del Colosseo via Labicana Merulana tutte le strade interessate al corteo resteranno chiuse al traffico fino alle ore 19 contestualmente sono deviate 30 linee bus ed è stata chiusa la stazione della metro B di piramide Inoltre continuo a girare fiera del fumetto del Romics Pertanto è attivo un potenziamento del servizio dei treni sulla fl1 con 12 treni in più nella giornata di oggi è 22 per quella di domani 5 ottobre con i treni che effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Tiburtina fino a Fiumicino aeroporto da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord per la presenza ... Scrive romadailynews.it
Anomalie sulla Roma-Lido, interrogazione del M5S alla Regione Lazio: “Inaccettabile, intervenire subito” - Il Movimento Cinque Stelle ha depositato un'interrogazione urgente alla Regione Lazio sulla Metromare ex Roma- Riporta fanpage.it