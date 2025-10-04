Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cose in carreggiata esterna a causa di un incidente tra Laurentina e Appia in terra invece rallentamenti tra Flaminia Cassia sulle controllare i segni erano solo brevi rallentamenti sulla Casilina tratto Bella Monaca il finocchio in uscita da Roma per gli eventi vediamo che alle 14:30 a Piazzale Ostiense è iniziata la manifestazione il corteo si sposterà fino a Porta San Giovanni passando per viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza del Colosseo via Labicana Merulana tutte le strade interessate al corteo resteranno chiuse al traffico fino alle ore 19 contestualmente sono deviate 30 linee bus ed è stata chiusa la stazione della metro B di piramide Inoltre continuo a girare fiera del fumetto del Romics Pertanto è attivo un potenziamento del servizio dei treni sulla fl1 con 12 treni in più nella giornata di oggi è 22 per quella di domani 5 ottobre con i treni che effettueranno tutte le fermate dalla stazione di Tiburtina fino a Fiumicino aeroporto da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 15:25