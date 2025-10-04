Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord per la presenza di lavori Ci sono code tra il bivio per Roma nord Fiano Romano Verso il raccordo sullo stesso raccordo Code in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria e proseguendo tra Pontina e via del Mare in esterna rallentamenti tra Ardeatina e Tuscolana e rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro sempre in entrata verso il centro code sulla Flaminia tra il raccordo e via Due Ponti verso il Foro Italico è proprio nella zona del Foro Italico allo stadio Olimpico alle 15 si gioca Lazio Torino attive Come di consueto modifiche alla viabilità in piazzale La Farnesina nelle strade circostanti possibili disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell'area dell'impianto sportivo
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | Tangenziale Est Alberi sulla carreggiata all'altezza dell' Uscita di Via Salaria-Villa Ada con code inevitabili anche per traffico a partire dalla Farnesina direzione San Giovanni/ Viale Castrense
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico
