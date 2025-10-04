Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord per la presenza di un cantiere attivo Ci sono code tra il video per Roma nord Fiano Romano Verso il raccordo anulare siamo proprio sul raccordo dove abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria e proseguendo dall'uscita per la Ardeatina fino alla via del Mare Ines rallentamenti tra la stessa Ardeatina la Tuscolana rallentamenti anche sulla Roma Fiumicino tra Viale Isacco Newton e il raccordo in uscita e sul tratto Urbano della A24 qui tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro è in direzione opposta tra Tor Cervara e il raccordo da Gian Guido Lombardi Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 12:25