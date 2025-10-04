Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord per la presenza di un cantiere Ci sono code tra il bivio per Roma nord Fiano Romano Verso il raccordo sullo stesso raccordo in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria Proseguendo a partire dall'uscita per via Ardeatina fino alla via del Mare in esterna rallentamenti tra Ardeatina e Ascolana traffico rallentato anche sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo e viale Isacco Newton in direzione raccordo e fino a domani 5 ottobre presso la fiera di Roma è in programma la 35a edizione del Romics il festival del fumetto per agevolare l'affluenza del pubblico potenzia con corse aggiuntive il servizio della linea ferroviaria Orte Roma Fiumicino mentre è possibile raggiungere la fiera di Roma anche con le linee bus 808 089 701 e 700l da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | Tangenziale Est Alberi sulla carreggiata all'altezza dell' Uscita di Via Salaria-Villa Ada con code inevitabili anche per traffico a partire dalla Farnesina direzione San Giovanni/ Viale Castrense Segui i prossimi aggiornamenti https://roma.lucev - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio attenzione sulla diramazione Roma Sud la ... Si legge su romadailynews.it
West Nile nel Lazio, ordinanza della Regione: «Disinfestazioni urgenti nei Comuni». A Latina 15 nuovi contagi - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile, rilevato soprattutto nella provincia di Latina. Scrive roma.corriere.it