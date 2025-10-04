Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord per la presenza di un cantiere Ci sono code tra il bivio per Roma nord Fiano Romano Verso il raccordo sullo stesso raccordo in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria Proseguendo a partire dall'uscita per via Ardeatina fino alla via del Mare in esterna rallentamenti tra Ardeatina e Ascolana traffico rallentato anche sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo e viale Isacco Newton in direzione raccordo e fino a domani 5 ottobre presso la fiera di Roma è in programma la 35a edizione del Romics il festival del fumetto per agevolare l'affluenza del pubblico potenzia con corse aggiuntive il servizio della linea ferroviaria Orte Roma Fiumicino mentre è possibile raggiungere la fiera di Roma anche con le linee bus 808 089 701 e 700l da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

