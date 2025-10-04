Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità Bentrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura aggiornamenti del trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Roma Fiumicino la circolazione è tornata regolare rallentata in precedenza per pasto elettrico tra Fara Sabina e Monterotondo i treni Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti con limitazioni di percorso e Vediamo la situazione del traffico partendo dal raccordo anulare dove abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Laurentina & via del Mare Ines rallentamenti tra Ardeatina e Tuscolana traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | Tangenziale Est Alberi sulla carreggiata all'altezza dell' Uscita di Via Salaria-Villa Ada con code inevitabili anche per traffico a partire dalla Farnesina direzione San Giovanni/ Viale Castrense Segui i prossimi aggiornamenti https://roma.lucev - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
