Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto la circolazione rallentata per guasto elettrico a Fara Sabina e Monterotondo ritardi fino a 20 minuti per i treni Intercity e regionali con possibili limitazioni di percorso per gli stessi treni regionali riguardo al traffico circolazione nella norma al momento sull'intera rete viaria dove non si segnalano particolari problemi raccomandiamo prudenza sul tratto Urbano della A24 dove segnalato un veicolo in panne tra Tor Cervara e via Togliatti in direzione della tangenziale est Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | Tangenziale Est Alberi sulla carreggiata all'altezza dell' Uscita di Via Salaria-Villa Ada con code inevitabili anche per traffico a partire dalla Farnesina direzione San Giovanni/ Viale Castrense Segui i prossimi aggiornamenti https://roma.lucev - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Segnala romatoday.it
West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - ilsole24ore.com scrive