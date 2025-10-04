Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto la circolazione rallentata per guasto elettrico a Fara Sabina e Monterotondo ritardi fino a 20 minuti per i treni Intercity e regionali con possibili limitazioni di percorso per gli stessi treni regionali riguardo al traffico circolazione nella norma al momento sull'intera rete viaria dove non si segnalano particolari problemi raccomandiamo prudenza sul tratto Urbano della A24 dove segnalato un veicolo in panne tra Tor Cervara e via Togliatti in direzione della tangenziale est Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 09:40