Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti all'altezza di Aprilia in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Roma Fiumicino la circolazione rallentata per guasto elettrico tra Fara Sabina Monterotondo ritardi fino a 20 minuti per i treni Intercity e regionali con possibili limitazioni di percorso e chiudiamo con il trasporto marittimo La corsa nave Formia Ventotene delle 845 posticipa la partenza alle 9:15 prevista Inoltre nel pomeriggio una corsa straordinaria Ventotene alle 15:45 da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi punti della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 09:10

#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione

#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico

