Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio fino a domani 5 ottobre presso la fiera di Roma è in programma la 35a edizione del Romics il festival del fumetto per agevolare la frequenza del pubblico potenziato con corse aggiuntive il servizio della linea ferroviaria Orte Roma Fiumicino è possibile Inoltre raggiungere la fiera di Roma anche con le linee bus 808 089 701 e 701 l e allo stadio Olimpico alle 15 si gioca Lazio Torino per la quinta giornata del campionato di Serie A attive Come di consueto modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico e della Farnesina possibili disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell'area dell'impianto sportivo da Gianguido Lombardi e astrali mobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
