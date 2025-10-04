Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio fino a domani 5 ottobre presso la fiera di Roma è in programma la 35a edizione del Romics il festival del fumetto per agevolare la frequenza del pubblico potenziato con corse aggiuntive il servizio della linea ferroviaria Orte Roma Fiumicino è possibile Inoltre raggiungere la fiera di Roma anche con le linee bus 808 089 701 e 701 l e allo stadio Olimpico alle 15 si gioca Lazio Torino per la quinta giornata del campionato di Serie A attive Come di consueto modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico e della Farnesina possibili disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell'area dell'impianto sportivo da Gianguido Lombardi e astrali mobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-10-2025 ore 07:25