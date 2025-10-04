Via vai nei boschi di Albavilla | 23enne arrestato per spaccio Bloccato con un bazar di droga
Como, 4 ottobre 2025 – Un 23enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato di Como per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile di Como, proseguendo nei servizi di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in aree boschive, hanno posto la loro attenzione nei boschi del comune di Albavilla. Attorno alle 17 di ieri, venerdì 3 ottobre, gli agenti appostati hanno notato un notevole afflusso di persone. Il 23enne è stato colto di sorpresa dai poliziotti e ha tentato la fuga, venendo bloccato poco dopo e sequestrando 16 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina, 40 grammi di hashish e 650 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
boschi - albavilla
