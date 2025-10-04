Via l’inceneritore di Carapollo ma il biodigestore è a rischio senza la proroga PNRR

A Teramo si accelera per la bonifica dell’area di Carapollo, con la giunta comunale che ha dato il via libera formale alla rimozione dello storico inceneritore, un impianto in disuso da decenni e percepito dalla comunità come un “ecomostro” pericoloso. La decisione, annunciata dal sindaco Gianguido D’Alberto, segna un passo cruciale verso la riqualificazione del sito, ma il futuro del progetto è strettamente legato alle tempistiche dei fondi del PNRR. Un Progetto da 30 Milioni Legato ai Tempi del PNRR L’intera operazione, che include la demolizione dell’impianto e la successiva costruzione di un moderno biodigestore, è finanziata con 30 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Citypescara.com