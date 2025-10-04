Via l’inceneritore di Carapollo ma il biodigestore è a rischio senza la proroga PNRR
A Teramo si accelera per la bonifica dell’area di Carapollo, con la giunta comunale che ha dato il via libera formale alla rimozione dello storico inceneritore, un impianto in disuso da decenni e percepito dalla comunità come un “ecomostro” pericoloso. La decisione, annunciata dal sindaco Gianguido D’Alberto, segna un passo cruciale verso la riqualificazione del sito, ma il futuro del progetto è strettamente legato alle tempistiche dei fondi del PNRR. Un Progetto da 30 Milioni Legato ai Tempi del PNRR L’intera operazione, che include la demolizione dell’impianto e la successiva costruzione di un moderno biodigestore, è finanziata con 30 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Citypescara.com
In questa notizia si parla di: inceneritore - carapollo
Biodigestore a Fermo, via libera ai lavori - Con la firma tra direttore lavori e ditta, il cantiere per il biodigestore in contrada San Biagio a Fermo parte ufficialmente. ansa.it scrive
Biodigestore, tutto pronto a Fermo: entro marzo il via ai lavori. Il finanziamento pubblico è arrivato grazie al Pnrr - FERMO Si sta validando il progetto esecutivo del biodigestore e poi, nel prossimo mese di marzo, dovrebbero partire i lavori. Scrive corriereadriatico.it