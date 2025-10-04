Via libera all' accordo con la Provincia per l' uso delle palestre scolastiche

La giunta comunale di Verona ha compiuto ieri, 3 ottobre, un passo avanti per sciogliere il nodo delle palestre scolastiche che rimanevano chiuse in orario extra-scolastico. Con il voto favorevole è stata approvata la delibera che dà il via libera allo schema di convenzione per la delega da parte. 🔗 Leggi su Veronasera.it

