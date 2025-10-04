Via libera all' accordo con la Provincia per l' uso delle palestre scolastiche
La giunta comunale di Verona ha compiuto ieri, 3 ottobre, un passo avanti per sciogliere il nodo delle palestre scolastiche che rimanevano chiuse in orario extra-scolastico. Con il voto favorevole è stata approvata la delibera che dà il via libera allo schema di convenzione per la delega da parte. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approvato dal Consiglio comunale di Avezzano l'accordo di programma con la Provincia dell'Aquila per la realizzazione sulla SP125 Via Romana di un percorso ciclopedonale. Via libera del Consiglio comunale di Avezzano, all'accordo di programma e successivi lavori di riqualifica.
