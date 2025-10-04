Via Firenze controlli dei carabinieri con il laboratorio tossicologico mobile | 5 patenti ritirate

Oltre 40 veicoli controllati, 56 persone identificate e 5 di queste risultate positive alle analisi per la rilevazione dell'assunzione di sostanze stupefacenti effettuate dai carabinieri con l'ausilio del laboratorio mobile specializzato nell'analisi tossicologica. Con tanto di ritiro delle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

