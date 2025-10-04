Via Crispi fantastiche creature sulla facciata del palazzo | ecco come è stato realizzato il graffito
Lo "sgraffito" della facciata del palazzo in Via Crispi rappresenta gli artisti Raffaello, Michelangelo e Tiziano circondati da fantastiche creature. Lo sgraffito è un'espressione artistica che si differenzia dai semplici graffiti murari e prende le mosse dalle tecniche pittoriche più avanzate. Si tratta di una tecnica di realizzazione che aiuta sensibilmente a decorare le città, attraverso le facciate dei palazzi, donandogli uno stile spesso rinascimentale dall'eleganza indiscussa. Questo è anche il caso dello sgraffito sulla facciata di un palazzo di Via Crispi a Roma al civico 89, realizzato nel 1890, in pieno periodo risorgimentale, un'epoca che guardava alla riscoperta del rinascimento con un occhio di riguardo.
