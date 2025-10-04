Via Appia Patrimonio mondiale Unesco | cronoprogramma per governance territoriale

Brindisireport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Un cronoprogramma che porti alla definizione delle linee di coordinamento territoriale “Puglia 2” della “Via Appia Patrimonio mondiale Unesco” entro gli inizi del prossimo mese di novembre, con l’impegno a far esprimere, entro la fine del mese di ottobre, le amministrazioni dei singoli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: appia - patrimonio

via appia patrimonio mondialeFinanziate 34 associazioni “Amiche dell’Appia” per valorizzare il tratto provinciale della storica Via - Attraverso il bando, sono state raccolte progettualità incentrate su storia, cultura e ambiente, che ora potranno essere realizzate grazie al contributo provinciale ... Come scrive latinaquotidiano.it

via appia patrimonio mondialeAppia Day 2025: gli eventi del 4 e 5 ottobre della Rete delle Associazioni campane - Scopri tutti i dettagli riguardo Appia Day 2025: gli eventi del 4 e 5 ottobre della Rete delle Associazioni campane . Scrive casertaweb.com

