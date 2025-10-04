Via Appia Patrimonio mondiale Unesco | cronoprogramma per governance territoriale
BRINDISI - Un cronoprogramma che porti alla definizione delle linee di coordinamento territoriale “Puglia 2” della “Via Appia Patrimonio mondiale Unesco” entro gli inizi del prossimo mese di novembre, con l’impegno a far esprimere, entro la fine del mese di ottobre, le amministrazioni dei singoli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: appia - patrimonio
Brindisi festeggia il primo anniversario dell’iscrizione della Via Appia Regina Viarum nel Patrimonio Unesco
La notte dell’Appia: Mesagne festeggia un anno di Regina Viarum patrimonio Unesco
Via Appia Regina Viarum, tutti i tratti pontini sono Patrimonio Unesco
Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna l’Appia Day, il grande Festival diffuso che celebra la Via Appia Antica lungo tutto il suo tracciato. L’edizione 2025 riveste un significato speciale visto la recente iscrizione della via Appia nella Lista del Patrimonio Mondi - facebook.com Vai su Facebook
Finanziate 34 associazioni “Amiche dell’Appia” per valorizzare il tratto provinciale della storica Via - Attraverso il bando, sono state raccolte progettualità incentrate su storia, cultura e ambiente, che ora potranno essere realizzate grazie al contributo provinciale ... Come scrive latinaquotidiano.it
Appia Day 2025: gli eventi del 4 e 5 ottobre della Rete delle Associazioni campane - Scopri tutti i dettagli riguardo Appia Day 2025: gli eventi del 4 e 5 ottobre della Rete delle Associazioni campane . Scrive casertaweb.com