Un trasporto più integrato e più capace di soddisfare le esigenze di mobilità dei pendolari. L’amministrazione comunale informa che da lunedì prenderanno il via i lavori di realizzazione del Centro di Mobilità presso la stazione dei treni di San Benedetto Val di Sambro – Castiglione dei Pepoli, un progetto importante che si caratterizza con la realizzazione di un parcheggio multipiano che, associato ad altri interventi, consentirà di favorire l’accessibilità alla stazione con un incremento di posti auto del 30%. Il progetto avrà un costo complessivo di 4 milioni di euro e si inserisce all’interno di un più ampio intervento promosso dalla Città Metropolitana, nell’ambito dei Piani Urbani Integrati, in sinergia con il piano di rilancio del Centro di Ricerca Enea Brasimone, con l’obiettivo di potenziare l’attrattività e l’accessibilità dell’Appennino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori nel parcheggio della stazione