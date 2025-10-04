Vi ricordate il Qatargate? Ora i coniugi Kaili e Giorgi denunciano l’ex Pd Panzeri | Ci calunniò

Milano, 4 ottobre 2025 – Per oltre tre ore l‘ex vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva Kaili, e il marito Francesco Giorgi, sono stati ascoltati come testimoni in Procura a Milano, aprendo un nuovo capitolo milanese del Qatargate esploso nel 2022. Hanno denunciato infatti per calunnia l’ex eurodeputato del Pd Pier Antonio Panzeri, prima di buttarsi in politica sindacalista di lungo corso e segretario generale della Cgil di Milano, per quelle dichiarazioni rese agli inquirenti del Belgio (prima di ottenere il patteggiamento) che tirarono in ballo la coppia nel presunto maxi-giro di corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vi ricordate il Qatargate? Ora i coniugi Kaili e Giorgi denunciano l’ex Pd Panzeri: “Ci calunniò”

In questa notizia si parla di: ricordate - qatargate

Qatargate: Eva Kaili sentita come teste da pm Milano, 'in Italia mi sento a casa' - Del passato mi tengo le cose buone che sono successe e ringrazio di aver incontrato l'avvocato Aiello". Segnala iltempo.it

Qatargate: Kaili e Giorgi denunciano Panzeri in procura Milano, 'ci ha calunniato' (2) - I coniugi furono arrestati il 9 dicembre 2022 a Bruxelles con l'ex sindacalista Panzeri e altri. Da iltempo.it