Verstappen si scaglia contro Norris | Prendo nota e me lo ricorderò Lando non ha fatto un bel gesto

Finale delle Qualifiche focoso con Max Verstappen che non ha gradito una mossa di Lando Norris che non è stato, a suo dire, troppo corretto: "Con Lando non parlerò. Noi piloti certe cose le sappiamo fare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: verstappen - scaglia

F1 | Marko accusa Norris: “Ha ostacolato Max, incomprensibile”. Ma era un giro da pole? - Nella giornata in cui Red Bull sperava di sorprendere tutti, è stato George Russell a beffare i rivali e imporsi sui rivali. Lo riporta msn.com

Verstappen al Nordschleife, Norris: “Lo rispetto, ma se fosse in lotta per il titolo non l’avrebbe fatto” - Lando Norris ha commentato così la vittoria di Max Verstappen in una 4 ore della NLS al Nordschleife lo scorso weekend ... Da formulapassion.it