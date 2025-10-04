Verstappen primo nelle Libere 3 ma la McLaren è vicina Male le Ferrari | Hamilton 8° a Singapore
Seconda posizione per Piastri a 17 millesimi dall'olandese. Bene la Mercedes, terza con Russell e quarta con Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
F1 Highlights, Sprint Race GP Belgio: che sorpassi di Leclerc e Verstappen al primo giro!
F1 a Monza, le qualifiche. Inizia il Q3, nel primo tentativo Verstappen davanti a Leclerc e Piastri Live
GP Monza, la diretta: Verstappen al pit-stop lascia il primo posto a Norris e rientra terzo davanti ad Hamilton
Barcellona 2016: il debutto trionfale di Max Verstappen! Il giovane talento domina la Red Bull, sorprende Ferrari e conquista il suo primo GP. Podio storico: Räikkönen e Vettel insieme sul podio per la prima volta nella stagione.
Super Max Verstappen Verstappen trionfa nel Gp dell'Azerbaijan davanti a Russel e Sainz Per la Ferrari giornata amara: Hamilton ottavo e Leclerc nono. Male anche Piastri che finisce a muro al primo giro e riapre così il mondiale
F1 | Singapore, Libere 3: Max di un soffio su Piastri. Ferrari lontane - Verstappen fa vedere di poter essere della partita per la pole a Singapore firmando il miglior tempo nelle Libere 3 davanti a Piastri. msn.com scrive
F1: Singapore; Verstappen è il più veloce nelle terze libere - 148, è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Singapore di formula uno. Come scrive ansa.it